Beyaz Tişört ve Jean İkilisi Nasıl Giyilir?

Herkesin sahip olduğu iki parçayı giyip de farklı olmak mümkün mü? Jean ve beyaz tişört ikilisi, çabasız şıklık denen o gizemli görünümün ortaya çıktığı kombin olabilir.

Beyaz tişört ve jean pantolonu farklı kılmanın ilk ve en kolay yolu kombini topuklu ayakkabıyla tamamlamak. Bu üçlüde ayakkabının renkleri konusunda cesur olmak stile artı puan kazandırıyor.

COOL BİR CEKETE ŞANS VERİLMELİ

Sokaklarda az önce podyuma çıkmış Gigi Hadid gibi yürümek isteyenlere; topuklu ayakkabıya eşlik edecek cool bir ceket öneriliyor. Tabii ceket omuzlarda duracak ki yeterince havalı bir görünüm elde edilsin.

GENİŞ BİR JEAN VE SNEAKER

Topuklu ayakkabı kadını olmayanlara da ekibin bir tavsiyesi var. Hissedilen rahatlığı iki katına çıkarmak için sneaker'a eşlik edecek geniş bir jean öneriliyor. Beyaz sneaker ve tişört uyumu yakalanırken rahatlıktan da ödün verilmemiş oluyor.

YIRTIK JEAN HER ZAMAN İYİDİR

Moda dünyası yırtık jeanlerin ne kadar cool göründüğü konusunda uzun zamandır hemfikir. Yırtık jean ve beyaz tişörtü loafer ile tamamlamak kolayca şık bir görünüm elde etmeyi sağlayacaktır.

SLOGAN TİŞÖRTLERLE TRENDLERE AYAK UYDURUN

Son dönemde modanın sesi slogan tişörtler sayesinde biraz daha yükseldi. Onlardan birine sahip olmak trendlere uygun bir görünüme kavuştururken diğer yandan da yükselen seslere eşlik etmeyi sağlıyor.