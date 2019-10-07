Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama

Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

07.10.2019 08:55
Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Türkiye'nin "uzun süredir planlanan operasyonu ile Suriye'nin Kuzeyine ilerleyeceğini" ve ABD'nin "operasyona katılmayacağını" ve ABD birliklerinin "yakın bölgede olmayacağını" duyurdu

(İHA)

Kaynak: İHA
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