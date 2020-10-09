Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık "destek paketi" hazırlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık "destek paketi" hazırlığı

09.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:14
Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık

Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

ABD basınındaki haberlerde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump müzakereleri durdurmuştu

Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında uzun süredir devam eden ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Trump, 6 Ekim'de söz konusu müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, 'seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma' talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Trump, dün katıldığı bir televizyon programında da görüşmeleri durdurduğunu çünkü "oyun oynamak istemediğini" kaydetmişti.

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Fatma Girik Ata Demirer Seren Serengil
Spor Can Bartu Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Erkek Hatay Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık "destek paketi" hazırlığı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 20:32:07. #1.15#
title