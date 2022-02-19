Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük - Haberler
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Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük

Beyaz Saray, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak yine de tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak yine de tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketine henüz son halini vermediklerini aktaran Singh, "Rusya'nın SWIFT finansal sisteminden çıkarılmasının ilk yaptırım paketinde yer alması çok düşük bir ihtimal. Ancak yine de Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya karşı tüm seçenekler masada." ifadesini kullandı.

Singh, Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü paketi de hazırladıklarına işaret ederek Rusya'nın özellikle yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, hipersonik havacılık ve robotik gibi teknolojileri batıdan alamadığında bu ürünlerin yerini Çin dahil başka hiçbir ülkeden dolduramayacağını kaydetti.

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların büyük bir etkisi olacağının altını çizen Singh, "Hiçbir ülke yaptırımlara karşı zırhlı değildir, mutlaka etkilenir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Beyaz Saray, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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