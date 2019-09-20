Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a çok uzak olmayan bir mesafede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı

20.09.2019 08:00
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a çok uzak olmayan bir mesafede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.


Polis'ten yapılan açıklamada şüphelinin henüz yakalanamadığı ve saldırının nedeninin tespit edilemediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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