Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi
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Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi

29.10.2020 20:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:29

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesine koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesine koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi. Bazı işyerlerinde, önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından olası yağmalamaya karşı önlemler alınıyor.

Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi
Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi
Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi
Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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