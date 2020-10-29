Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesinin önüne koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi
29.10.2020 20:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:29
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesine koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi.
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınındaki CVS Eczanesine koruyucu ahşap levhalar yerleştirildi. Bazı işyerlerinde, önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından olası yağmalamaya karşı önlemler alınıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk