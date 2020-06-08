[Beyaz Saray Yakınında "Siyahların Hayatı Önemlidir" Caddesi ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a çıkan caddenin adı "Black Lives Matter Plaza" (Siyahların Hayatları Önemlidir) olarak değiştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a çıkan caddenin adı "Black Lives Matter Plaza" (Siyahların Hayatları Önemlidir) olarak değiştirildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın talimatıyla yapılan bu değişikliğin yanı sıra, aynı slogan yol boyunca dev harflerle asfalta yazıldı