Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

Beyaz Saray'dan açıklama

ABD basınında çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan da yazılı açıklama yapıldı.

O'Brien'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığına işaret edilen açıklamada, "O'Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, O'Brien'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altı çizilerek, Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence ile temas etme riski olmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA