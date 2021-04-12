Beyaz Saray: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz
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Beyaz Saray: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Beyaz Saray: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimle ilgili Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halinde olduklarını açıkladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimle ilgili Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağını artırması konusuna değinen Psaki, "Bölgedeki gelişmelerden dolayı endişeliyiz. Hafta sonu boyunca Rus güçlerinin bölgede artan saldırganlığını izledik." diye konuştu.

Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Brüksel'e bu hafta gerçekleştireceği ziyarette NATO ortaklarıyla bu konuyu ele alacaklarını belirterek, "Aynı zamanda Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz." dedi.

Blinken'ın 11 Nisan'da verdiği bir röportajda, Rusya'nın saldırganlığının bir "sonucu ve bedeli" olacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Psaki, "Bu durumun görünen ya da görünmeyen birçok sonucu olacaktır. Şu anda size elimizdeki seçeneklerin bir menüsünü sunmayacağım. Bu adımları duyurmaya hazır olduğumuzda hepinizle detayları paylaşırız." ifadelerini kullandı.

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Psaki, Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Olanlardan dolayı "oldukça üzgün" olduklarının altını çizen Psaki, "Başkan Joe Biden da bu konuda bilgilendirildi. Bugün Biden bu konuda bir açıklama yapacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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