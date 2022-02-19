Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu

Beyaz Saray, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı ve ülkedeki büyük bankaları hedef alan son siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna bankalarına ve savunma bakanlığına siber saldırı düzenlenmekten sorumlu tutuldu. Beyaz Saray'ın Baş Siber Yetkilisi Anne Neuberger, "Bu hafta, iki büyük bankayı ve hükümet web sitesini çevrimdışı hale getiren siber saldırılar, Ukraynalı yetkililerin sistemlerini hızlı bir şekilde yeniden çalıştırabilmeleri nedeniyle sınırlı bir etkiye sahipti, ancak Rusların daha yıkıcı için zemin hazırlıyor olması mümkün." dedi.

Neuberger, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarından Rusya'yı sorumlu tuttuğunu söylerken, ABD'nin bir siber saldırı tarafından hedef alınacağını gösteren hiçbir istihbarat olmadığını belirtti.

Neuberger yaptığı açıklamada, "Son on yılda Rusya, sınırlarının ötesindeki askeri faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak siber saldırı kullandı. Bu nedenle ve Başkanın talimatıyla, Kasım ayından bu yana potansiyel siber saldırılara karşı çalışıyoruz." dedi.

Neuberger, ABD'nin siber saldırılara karşı 3 maddeli bir planı olduğunu söyleyerek, "İlk olarak siber savunmamızı desteklemek için acil çalışmamız mevcut. İkincisi Ukrayna'ya destek sağlama çabalarımızı hızlandırdık. Üçüncüsü ise ortaklar ve müttefiklerle savunma için yakın bir şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Neuberger, "ABD hükümeti, Rus siber aktörlerin yıkıcı siber faaliyetler yürütmek, askeri ve kritik ağlar da dahil olmak üzere Ukrayna hükümetini hedef aldığına inanıyor." dedi. Neuberger, "Bu haftanın başlarında, Ukrayna savunma bakanlığı ve devlet bankalarındaki çevrimiçi hizmetleri etkisiz hale getiren DDOS saldırısı olarak bilinen bir tür siber saldırı gördük. DDOS saldırılarını ilişkilendirmek için hızla ilerliyoruz. Rus hükümetinin bu hafta Ukrayna bankalarına yönelik geniş çaplı siber saldırılardan sorumlu olduğuna inanıyoruz." ifadesinde bulundu.

Ekonomik yaptırımlar Rusya'ya yabancı sermaye girmesini engelleyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Temsilcisi Daleep Singh, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda maali yaptırımların olacağına dikkat çekti. Singh, Rusya'nın işgal etmesi durumunda, "Mali yaptırımlarımız, en büyük finans kurumlarına ezici ve acil maliyetler getirmek üzere tasarlanmıştır. Yanıt paketimizin bir parçası olarak hem mali yaptırımlar hem de güçlü ihracat kontrolleri uygulamaya hazırız." dedi.

Singh, "Mali yaptırımlar, Rusya'ya yabancı sermayenin girmesini engelliyor ve ihracat kontrollerini ortaya koyuyor. Putin'in stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kritik teknolojik girdilerini reddediyor." dedi.

Singh, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine bir sebep olmadığı inancını paylaştığımız için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla maliyetler getirmeye ve ortak adım atmaya hazırız. Ortaklarımızla önemli olan uygulama mekaniklerimizin aynı olup olmadığı değil, birlik testidir. Önemli olan temel ilkeleri paylaşıyoruz ve ciddi maliyetler uygulayacağız" dedi.

Psaki: "Diplomasi kapısı açık kalmaya devam edecek"

Beyaz Saray temsilcisi Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmak üzere konumlandığına inanıyoruz. Ancak aynı zamanda diplomasinin kapısı açık ve açık kalmaya devam edecek." dedi. Psaki, "Rusya'nın olup bitenler hakkında yanlış bilgi yayacağı veya bahaneler bulacağı uzun zamandır tahmin ettiğimiz bir şeydi." diye ekledi.

Psaki, herhangi bir işgal gerçekleşmezse, Çarşamba günü ABD Başkanı Biden'ın Rus mevkidaşı ile görüşerek diplomatik tartışmaya devam edeceğini söyledi.