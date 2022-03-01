Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz - Haberler

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Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yanıtladı.

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Psaki, şöyle konuştu:

"Ancak Başkan Joe Biden, Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sürekli söylüyor. Uçuşa yasak bir bölge oluşturmak bunun korunmasını gerektirir, bu durumda da Amerikan askerinin bölgede görevlendirilmesi gerekir. Bu, Rusya ile doğrudan bir çatışma, belki de savaş olur. Biz bu savaşın bir parçası olmayı planlamıyoruz."

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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