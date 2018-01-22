Beyaz Saray: "Türkiye'nin Meşru Güvenlik Endişelerini Biliyor ve Ciddiye Alıyoruz"
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Beyaz Saray: "Türkiye'nin Meşru Güvenlik Endişelerini Biliyor ve Ciddiye Alıyoruz"

Beyaz Saray tarafından Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz.

Beyaz Saray:

Beyaz Saray tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray'dan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" denildi. - WASHINGTON

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