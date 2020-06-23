Beyaz Saray: "Trump yönetiminin Venezuela'da Guiado'ya desteği devam ediyor"
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Beyaz Saray: "Trump yönetiminin Venezuela'da Guiado'ya desteği devam ediyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Venezuela'da kendini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guiado'yu desteklemeye devam ettiklerini duyurdu.

Beyaz Saray:
23.06.2020 06:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 06:05

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Venezuela'da kendini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guiado'yu desteklemeye devam ettiklerini duyurdu.

Trump'ın önceki gün Axios adlı internet sitesine verdiği röportajda, Guaido hakkındaki "Onunla da olur, onsuz da" ve "Maduro ile görüşmeyi değerlendirebilirim" açıklamalarının gündem olmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden açıklama geldi.

ABD'nin, Venezuela halkının "özgürlük, temel insan hakları ve demokrasinin yeniden tesisi" için verdiği mücadeleyi desteklediğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump yönetimi, Geçici Devlet Başkanı Guaido'ya verdiği sarsılmaz desteğini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Trump'ın daha önce Maduro ile görüşmeyi çeşitli nedenlerle reddettiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın dün sabah Twitter'dan yaptığı, "Maduro ile sadece bir şeyi konuşmak için görüşürüm: İktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması." açıklaması hatırlatıldı.

Trump'tan Maduro görüşmesine yeşil ışık

Trump, pazar günkü Axios röportajında, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." değerlendirmesini yapmıştı.

Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." demişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, Venezuela Haber Ajansına (AVN) yaptığı açıklamada, Trump'ın, kendisiyle görüşebileceği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Maduro, eski ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden ile 2015'teki görüşmesini hatırlatarak "Benim cevabım, Biden ile saygılı bir şekilde uzunca nasıl görüştüysem, gerektiği takdirde Başkan Donald Trump'la da saygı çerçevesinde görüşmeye hazırım. Tıpkı Biden ile görüştüğüm gibi Trump'la görüşebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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