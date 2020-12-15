Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık
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Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık

15.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:08
Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Kovid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

Trump savunma bütçesini veto etmeyi düşünüyor

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının Çin ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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