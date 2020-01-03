Beyaz Saray: Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Libya'ya müdahale konusunda uyardı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine Trump'ın Erdoğan'ı Libya konusunda uyardığını duyurdu.
Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkerenin TBMM'de onaylanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'deki son durumun da ele alındığını belirttiği görüşmede Trump'ın Türk mevkidaşını Libya konusunda uyardığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle