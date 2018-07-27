Beyaz Saray: "Trump, Moskova'yı Ziyaret Etme Fikrine Sıcak Bakıyor"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın davet edilmesi halinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirme fikrine sıcak baktığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin'i Washington'a davet ettiği, kendisinin de Moskova'dan davet alması halinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı görüşmelerde ABD Başkanı Trump'nın Rusya ve ABD arasında bir zirve daha gerçekleştirilmesi konusunda istekli olduğunu anladığını ifade etmişti. - WASHINGTON