Beyaz Saray: "Trump, Kuveyt Emiri el-Sabah'a 'ABD Liyakat Nişanı' verecek"
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Beyaz Saray: "Trump, Kuveyt Emiri el-Sabah'a 'ABD Liyakat Nişanı' verecek"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuveyt Emiri Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah'a "ABD Liyakat Nişanı" vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray:
18.09.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:57

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuveyt Emiri Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah'a "ABD Liyakat Nişanı" vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Arap dünyası ile iyi ilişkiler kurmaya devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın Kuveyt Emiri Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah'a "ABD Liyakat Nişanı" vereceği duyuruldu. Saray, 1991 yılından bu yana ilk defa bu nişanın verileceğini belirtti. Kuveyt Emiri'nin en büyük oğlu olan Şeyh Nasır Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah'ın ödülü babası adına özel bir törenle kabul edeceğini aktaran Beyaz Saray, Trump'ın Kuveyt Emiri'nin oğlunu bugün kabul edeceğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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