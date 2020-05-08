Trump'ın yaverinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Trump'a yapılan test negatif çıktı
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BBC

Trump'ın yaverinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Trump'a yapılan test negatif çıktı

Trump'ın yaverinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Trump'a yapılan test negatif çıktı
08.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:10

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birinde koronavirüs tespit edildiğini ve Trump ile Başkan Yardımıcı Pence' yapılan testin negatif çıktığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde koronavirüs tespit edildiğine ve Başkan ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'e koronavirüs testi yapıldığına dair bir açıklama yapıldı.

TRUMP VE YARDIMCISININ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Hogan Gidley, "Beyaz Saray sağlık birimi, yerleşkede görevli bir ordu mensubunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Daha sonra Başkan ve Başkan Yardımcısı'na da test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı" dedi.

CNN'e göre adı açıklanmayan ve Çarşamba günü koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan donanma mensubuna aynı gün test yapıldı.

Trump'ın yaverinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Trump'a yapılan test negatif çıktı

BEYAZ SARAY'DAKİ İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI

Bu kişinin Beyaz Saray'da hastalığa yakalanan ikinci görevli olduğu belirtiliyor.

Mart'ta Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde görevli bir çalışanın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bunun üzerine Pence ve eşine de test yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı duyurulmuştu.

Mart başında Trump'ın Florida'daki özel kulübü Mar-a-Lago'da çalışan bir kişinin de koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.

Trump'ın yaverinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Trump'a yapılan test negatif çıktı

BEYAZ SARAY'DA SIKI TEDBİRLER UYGULANIYOR

Beyaz Saray'da yaklaşık iki aydır salgına karşı özel bir protokol uygulanıyor. Yerleşkeye giren herkesin ateşi ölçülüyor, Trump'ın çevresindeki kişilere de hızlı sonuç veren testler yapılıyor. Personele ise haftada bir test yapıldığı söyleniyor.

BEYAZ SARAY'DAKİ VAKA, KISITLAMALARIN HAFİFLETİLMESİNİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Beyaz Saray'daki yeni vaka, ABD'de sağlık uzmanlarının acele edilmemesi konusundaki uyarılarına rağmen salgında getirilen sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmaya başlandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Trump Salı günü, insanların zarar göreceğini kabul etmesine rağmen sınırlamaları kaldıran eyalet valilerini övmüş "Bazı insanlar kötü mü etkilenecek? Evet. Ama ülkemizi açmak zorundayız, bir an önce açmak zorundayız" demişti.

ABD'DE VAKA VE ÖLÜMLER GÜN GEÇTİKÇE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kamu sağlığı uzmanları ABD'nin büyük bölümünde koronavirüs vakaları ve ölümlerin tehlikeli bir şekilde tırmanmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Salgının odak noktalarından biri haline gelen New York'ta vaka sayısı yatay bir seyir izlemeye başlamıştı. Ancak New York'un dışarıda bırakıldığı veriler, ABD genelinde vaka ve ölümlerin hala yükselişte olduğuna işaret ediyor.

ABD'de bugün itibariyle vaka sayısı bir milyon 300 bine, ölü sayısı da 77 bine yaklaşmış durumda.

BBC

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