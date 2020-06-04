Beyaz Saray: "Trump, gerekli görürse isyan yasasını kullanır"
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Beyaz Saray: "Trump, gerekli görürse isyan yasasını kullanır"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi halinde ülkede devam eden şiddet olaylarına karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ifade etti.

Beyaz Saray:
04.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:25

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi halinde ülkede devam eden şiddet olaylarına karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ifade etti.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi halinde ülkede devam eden şiddet olaylarına kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda iç karışıklıklarda ordunun sokağa çıkmasını ve askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ifade etti. McEnany gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkent Washington DC ve Minnesota eyaletinde Ulusal Muhafız güçlerinin sahaya indirilmesinin olayların bastırılmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti. McEnany, "Amerikan Anayasası'nın kişilere ifade özgürlüğü veren 1. ek maddesinde hiç kimseye, yağma, isyan, binaları yakma, malları tahrif etme, vatandaşları ve polisi taciz etme hakkı vermiyor. 1. madde insanlara barışçıl bir şekilde toplanma hakkı tanır" şeklinde konuştu.

CHAUVİN, 8 HAZİRAN'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Floyd'un boğazın diziyle baskı uygulayarak ölümüne neden olan ve görevine son verilen polis Derek Chauvin hakkındaki suçlama, 3. derece cinayetten 2. derece cinayete yükseltildi. Minnesota eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin'in 8 Haziran'da mahkemeye çıkarılacağını bildirdi. Chauvin, daha önce üçüncü dereceden cinayetle suçlanmıştı. Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alması gündemde. Ellison yaptığı açıklamada, "Bize sunulan kanıtların artık ikinci derece cinayetin daha güçlü suçlanmasını desteklediğine inanıyorum" diyerek soruşturma devam ederken dava hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti. Ellison, yetkililer tarafından mevcut tüm yasal ve etik yollarla adaletli bir şekilde soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

DİĞER 3 POLİS DE TUTUKLANDI

George Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan diğer 3 polis Thomas Lane, Tou Thao ve J. Alexander Kueng hakkında akşam saatlerinde "ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklık" suçlamalarından yakalama kararı çıkarılmıştı. Söz konusu 3 polisin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu. Üç polis, ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanacak.

VALİ WALZ: "SAVCININ AÇIKLAMALARI GEORGE FLOYD'UN AİLESİ VE ADALET İÇİN DOĞRU BİR ADIM"

Minnesota Valisi Tim Walz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah George Floyd'un anıtına çiçek koydum. Eski bir lise tarih öğretmeni olarak George Floyd'un yukarıda boyanmış yüzünün duvar resmine baktım ve ölümünün gelecek nesiller için ne anlama geleceğini düşündüm. Gençlerimiz bu an hakkında ne öğrenecekler? Ölümü bir ders kitabındaki başka bir şey mi olacak? Yoksa ülkemizde adalete ve değişime yöneldiğinde tarihe geçecek mi?" dedi.

"FLOYD'UN ÖLÜMÜ BİR HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR"

Vali Tim Walz, "Başsavcı Keith Ellison tarafından açıklanan suçlamalar, George Floyd ve adalet için doğru ve anlamlı bir adım oldu. Ancak dünyadaki protestoların birden fazla trajik olay olduğunu da kabul etmeliyiz. George Floyd'un ölümü bir hastalığın belirtisidir. Bir gün sistemik ırkçılık hastalığını iyileştireceğiz. Bu, hepimizin birlikte çözmesi için çok çalışmamız gereken bir sorun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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