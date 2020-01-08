Beyaz Saray: Trump, ABD üslerine saldırıları yakından takip ediyor

08.01.2020 04:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:08

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı

Öte yandan söz konusu saldırıların hemen ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA