ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a "güçlü destek" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a "güçlü destek" vurgusu

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Politika
ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a 'güçlü destek' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" belirtti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in, ülke yönetimi tarafından "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanmasının ardından ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Biden'ın, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" dile getirdiği ve Kral 2. Abdullah'ın liderliğinin ABD ve bölge için öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, Ürdün'ün bölgedeki önemli rolü, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki birçok ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Başkan Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün önemini de vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 3 Nisan'da, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de önceki gün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bahar Candan Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a "güçlü destek" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:37:34. #1.16#
title