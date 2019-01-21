Beyaz Saray: Suriye ile ilgili endişeleri giderecek çözümler aranacak

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

Beyaz Saray: Suriye ile ilgili endişeleri giderecek çözümler aranacak

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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