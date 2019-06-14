Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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