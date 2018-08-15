Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Düzenlediği Basın Toplantısında Türkiye'nin Amerikan Mallarına...
IHAAW215734-SIY/15-08-2018 - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Amerikan mallarına yönelik ek vergi kararına ilişkin “Üzücü ve yanlış yöne giden bir karar” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Amerikan mallarına yönelik ek vergi kararına ilişkin "Üzücü ve yanlış yöne giden bir karar" ifadesini kullandı. Sanders, "Rahip Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek" dedi. 15.08.2018 21: 57: 34 TSI
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