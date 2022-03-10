Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı... - Haberler

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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü, Türkiye, Güncel, Haberler

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