Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı. - Haberler

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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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