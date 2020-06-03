Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den, Floyd gösterilerine karşı "İsyan Yasası" açıklaması Açıklaması
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Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den, Floyd gösterilerine karşı "İsyan Yasası" açıklaması Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi durumunda, ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ancak Washington DC ve Minnesota'da Ulusal Muhafızların sahaya sürülmesinin olayların...

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den, Floyd gösterilerine karşı
03.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:07

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi durumunda, ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ancak Washington DC ve Minnesota'da Ulusal Muhafızların sahaya sürülmesinin olayların bastırılmasında etkili olduğunu söyledi.

McEnany, düzenlediği basın toplantısında ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Anayasasının, kişilere ifade özgürlüğü veren 1. ek maddesine işaret eden McEnany, "1. Ek Madde, hiç kimseye, yağma, isyan, binaları yakma, malları tahrif etme, vatandaşları ve polisi taciz etme hakkı vermez, bu madde insanlara barışçıl bir şekilde toplanma hakkı tanır." ifadesini kullandı.

George Floyd'un "haksız yere" yaşamını yitirdiğini vurgulayan ve dün St. Louis'deki gösterilerde yaşamını yitiren 77 yaşındaki emekli polis memuru David Dorn'u anan McEnany, "Amerikan halkı olarak hepimiz bir araya gelmeli, kanun ve nizamı sağlamalıyız." mesajını verdi.

McEnany, Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray karşısındaki St. Johns Kilisesi'ne gitmesi için güzergah üzerindeki göstericilere biber gazıyla müdahale edildiği haberlerine ilişkin, "Göstericilere karşı biber gazı ya da plastik mermi kullanılmadı." dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın pazartesi sabahı, polisin güvenlik alanını genişletmesine karar verdiğini ancak bunun ancak akşam saatlerinde uygulandığını vurgulayan McEnany, gösterilerin buradan Trump'ın kiliseye gitmesi için değil, Barr'ın kararının uygulanması için uzaklaştırıldığını savundu.

Trump'ın kilise ziyaretini, Churchill'in 2. Dünya Savaşı kalıntıları ziyaretine benzetti

McEnany, ayrıca pazartesi günü müdahale edilmeden önce göstericilerin 3 kez uyarıldığını ancak buna rağmen göstericilerin güvenlik güçlerine cisimler fırlatarak alandan çıkmaması üzerine, müdahale edildiğini anlattı.

Polislerin ve Ulusal Muhafızların, göstericilerin şiddet eylemlerine hazırlandığına dair istihbarat almalarının ardından, kendilerini savunmak için pazartesi günkü müdahalelerde bulunduklarını belirtti.

McEnany, Trump'ın pazar gecesindeki gösterilerde kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne yaptığı bu ziyareti de İngiltere Başbakanı Winston Churcill'in 1941'de 2. Dünya Savaşı'nın izlerinin olduğu yerlere yaptığı ziyaretlere benzeterek, Trump'ın "kararlılık ve direnç" mesajı verdiğini kaydetti.

"Güvenlik güçlerinin, saldırı altındayken, kendilerini savunma hakları vardır"

Floyd protestoları esnasında çeşitli şehirlerde yaralanan polislere işaret eden McEnany, "Güvenlik güçleri, ön saflarda sizi koruyor ve savunuyor. Onlara hürmet ve saygı borcumuz var. Güvenlik güçlerinin, saldırı altındayken, kendilerini savunma hakları vardır." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya ise "Başkan Trump'ın bu yasayı kullanmaya mutlak yetkisi var. Trump'ın tek amacı Amerikan sokaklarını korumak. Gerekli görürse, Trump bu yasayı kullanır. Ancak şu anda, Ulusal Muhafızların sokağa inmesi Washington DC ve Minnesota'da çok işe yaradı." yanıtını verdi.

New York'taki protestolardaki yağma olaylarına da işaret eden McEnany, "New York'un yaptığı şey, soygun suçlamasıyla insanları göz altına alıp, 500 kişiyi serbest bırakmak oldu. New York'taki politikalar çok zayıf ve Başkan Trump'ın Washington DC'de son iki gecede başarı yakaladığı kanun ve nizam anlaşıyla çok zıt." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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