Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum"

13.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:19
Beyaz Saray Sözcüsü McEnany:

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın Joe Biden'ın Ocak ayında yapması planlanan başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın Joe Biden'ın Ocak ayında yapması planlanan başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar devam ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'den ilginç bir açıklama geldi. McEnany katıldığı bir televizyon programında, Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanacağı iddiasında bulundu. Sözcü McEnany, Sunucu Stuart Varney'in Trump'ın Joe Biden'ın Ocak ayında yapması planlanan başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik sorusuna, "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

McEnany, Ocak ayının yakın bir zaman olduğunu ve Trump'ın yeniden başkan olarak ikinci bir dönem geçireceğini öne sürerek, açılan davaların bunun ilk adımı olduğunu ifade etti. Sözcü McEnany, Varney'in "Gerçekten bunu tersine çevirebileceğini mi düşünüyorsun?" sorusuna ise "Kesinlikle" cevabını verdi. Sözcü, ayrıca her yasal oyun sayıldığında "Başkan Trump'ın kazanacağına" kesinlikle inandığını vurguladı.

Trump'ın seçim sonuçlarını kabul edebileceğini ve asla kabul etmeyebileceğine ilişkin haberler sorulduğunda ise McEnany, "Başkan henüz o noktada değil. Bu süreci takip ediyor" dedi.

Öte yandan Trump ve ekibinin seçimlerde hile ve sahtekarlık yapıldığı iddiaları üzerine ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin Amerikan tarihinin en güvenli seçimleri olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Demokratların adayı Biden, Beyaz Saray yarışında zafere bir adım daha yakın
Demokratların adayı Biden, Beyaz Saray yarışında zafere bir adım daha yakın
Son dakika: Beyaz Saray yakınındaki protestolarda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Beyaz Saray yakınındaki protestolarda 1 kişi gözaltına alındı
Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum
Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Murat Kurum Donald Trump Nikol Paşinyan
Magazin Emrah Ezgi Mola Cem Yılmaz Ferzan Özpetek
Spor Arda Turan Erol Bulut Deniz Türüç Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 22:24:06. #1.14#
title