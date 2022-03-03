Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinden çıkarılmasını olası görmediklerini söyledi.
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinden çıkarılmasını olası görmediklerini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinden çıkarılmasını olası görmediklerini söyledi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel