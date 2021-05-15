Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den İsrail'in vurduğu medya binası ile ilgili açıklama
ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" dedi.
ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" dedi.
ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den vurulan medya binası ile ilgili açıklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı