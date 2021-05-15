Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den İsrail'in vurduğu medya binası ile ilgili açıklama
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den İsrail'in vurduğu medya binası ile ilgili açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den İsrail'in vurduğu medya binası ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" dedi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" dedi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den vurulan medya binası ile ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
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