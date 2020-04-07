Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın görevinden ayrıldığı ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın görevinden ayrıldığı ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Beyaz Saray'daki sözcülük değişimine ilişkin Melania Trump'ın ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevini bırakarak, Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Melania Trump'ın, Grisham'ın görev değişikliğiyle ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

Grisham'ın, "Daha önce kendisinin basın sözcüsü olduğunu" aktaran Melania Trump, "Grisham'ı tekrar ofisimizde görmekten çok memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Aynı açıklamada Grisham'ın, "Hem Sayın Başkan hem de hanımefendiye hizmet etmekten dolayı çok memnunum. Benim yerime gelecek kişi ilerleyen günlerde açıklanacak." ifadesine de yer verildi.

Bu arada konuyla ilgili CNN'in haberinde, Grisham'ın bu kararında, Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un göreve gelmesinin etkili olduğu iddia edildi.

Meadows'ın, Grisham'ın yerine Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Kayleigh McEnany veya Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah'ı düşündüğü belirtiliyor.

Grisham, Trump yönetiminde görevini bırakan 3. Beyaz Saray Sözcüsü

Trump yönetimindeki ilk Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısına 2 saat geç kalmış ve muhabirlere karşı adeta bir savaş başlatmıştı. Spicer, bu görevi sadece 182 gün yürütebilmişti.

Spicer'dan sonra koltuğa oturan ve Beyaz Saray Sözcülüğünü yaklaşık 2 yıl yürüten Sarah Sanders'ın geçen yıl haziranda görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Grisham, görevi boyunca hiç basın toplantısı yapmamış, bu kararı ile sık sık eleştirilmişti.

Kaynak: AA