Beyaz Saray Sözcüsü: "Bağımsız medyanın güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e ilettik"
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Beyaz Saray Sözcüsü: "Bağımsız medyanın güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e ilettik"

Beyaz Saray Sözcüsü: 'Bağımsız medyanın güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e ilettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e doğrudan ilettiklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e doğrudan ilettiklerini açıkladı. Associated Press (AP) Başkanı Gary Pruitt ise İsrail'in Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduklarını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'de aralarında ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin de içinde bulunduğu 12 katlı binayı vurmasına ABD'den tepki geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e doğrudan ilettik" dedi.

AP Başkanı Gary Pruitt ise saldırılara tepki göstererek, "İsrail ordusunun Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduk ve dehşet içindeyiz. Büromuzun yerini uzun zamandır biliyorlardı ve gazetecilerin orada olduğunu biliyorlardı" dedi.

Pruitt yaptığı açıklamada, "Bugün olanlardan sonra dünya, Gazze'de neler olup bittiği konusunda daha az bilgi sahibi olacak. Bu, inanılmaz derecede rahatsız edici bir olay" ifadelerini kullandı. AP'nin İsrail hükümetinden bilgi istediğini belirten Pruitt, daha fazlasını öğrenmek için ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'den gelen haber akışını engellemek için medya kuruluşlarını hedef almış, kentteki ABD merkezli haber ajansı AP ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı yüksek katlı bir binayı vurmuştu. Saldırının ardından bina çökmüştü. Binanın saldırıdan önce boşaltıldığı açıklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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