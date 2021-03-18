Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

18.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:08
Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçlarında, Donald Trump yönetiminin Kovid-19 için kullandığı "Vuhan virüsü" tabiri gibi söylemlerin etkili olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçlarında, Donald Trump yönetiminin Kovid-19 için kullandığı "Vuhan virüsü" tabiri gibi söylemlerin etkili olduğunu söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 16 Mart akşamı Atlanta'daki silahlı saldırılarda Asyalı Amerikalıların yaşamını yitirmesine ve ülkede Asya kökenli Amerikalılara karşı artan nefret suçlarına dikkati çekti.

Psaki, "Daha önceki yönetim döneminde (Donald Trump), Vuhan Virüsü ve diğer ifadeler gibi zarar verici söylemlerin, Asyalı Amerikalılara karşı doğru olmayan, adaletsiz algılara yol açtığına şüphe yok. Bunun sonucunda da ülke çapında bu topluma yönelik nefret suçları arttı." dedi.

Atlanta'da çoğunlukla Asya kökenli Amerikalıların çalıştığı masaj salonlarına yönelik saldırılar konusunda soruşturmanın da sürdüğünü kaydeden Psaki, iç terör eylemlerine yönelik incelemelerinin de devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 00:09:03. #1.16#
title