Beyaz Saray: "Rusya'ya Ukrayna işgali sonucunda ciddi maliyetler getirilecektir"

- Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve Rusya'ya işgal sonucunda ciddi maliyetler getirilecektir" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya'ya ciddi maliyetler getirecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel