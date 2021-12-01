Beyaz Saray: Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve bu konudaki açıklamalarına ilişkin, "Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, "Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse Rusya'ya ağır bedeller ödeteceğiz" açıklamasının ardından Rusya'ya yaptırım gelip gelmeyeceği sorusuna Psaki, bu konuda hem Rus hem de Ukraynalı muhatapları ile görüştüklerini belirtti.

Psaki, "Biz en başından beri Rusya'nın zararlı davranışlarına karşı ekonomik ve diğer araçlarımızı kullanacağımızı söyledik. Bakan Blinken da bugün bu araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtti. Ancak bu araçları kullanacaksak, ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte hareket ederiz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durum konusunda ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme öngörülmediğini kaydeden Psaki, "Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik."dedi.

Psaki, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesi konusunda da Biden'ın bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Fauci'den "salgın mutlaka bir gün bitecek" açıklaması

Öte yandan basın toplantısında konuşan Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19'a ilişkin "Bu salgın elbet bir gün bitecek, bunun sözünü verebilirim." açıklamasında bulundu.

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla aşı olmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü belirten Fauci, "tam aşılı" tanımının içine 3. doz aşının da girmesinin gündemde olduğunu vurguladı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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