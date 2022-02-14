Beyaz Saray: "Rusya Ukrayna'ya Her An Saldırabilir"
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in karar vermesi halinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri bir operasyonu her an başlatabileceğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in karar vermesi halinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri bir operasyonu her an başlatabileceğini söyledi.
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