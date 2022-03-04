Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki... - Haberler

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Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki...

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını

Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Beyaz Saray, Zaporijya, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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