Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak... - Haberler

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Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak...

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak değerlendireceğini bildirdi.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak değerlendireceğini bildirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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