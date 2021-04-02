Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna konusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü filmi daha önce görmüştük
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Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna konusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü filmi daha önce görmüştük

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna konusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü filmi daha önce görmüştük

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili dezenformasyon yaptığı iddialarına ilişkin, "bu filmi daha önce görmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili dezenformasyon yaptığı iddialarına ilişkin, "bu filmi daha önce görmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğine değindi.

Rusya'nın dezenformasyon yaptığı iddialarına ilişkin Psaki, "Rusya'nın geçmişte Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı konusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü filmi daha önce görmüştük." dedi.

Psaki, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği yakından izlediklerini belirterek, "Durumdan dolayı endişeliyiz. Bu konuda taraflar ve Avrupalı ortaklarımızla iletişimimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"İran ile doğrudan görüşme beklemiyoruz"

Psaki, Viyana'da gelecek hafta yapılacak nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde İran ile doğrudan görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine, her zaman diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Avrupalı, Rus ve Çinli ortaklarıyla İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusundaki şartlarını görüştüklerini belirten Psaki, "Şu anda İran ile ABD arasında doğrudan görüşme beklemiyoruz ancak süreç boyunca biz görüşmeye açığız." dedi.

Biden 16 Nisan'da Japon Başbakan Suga'yı ağırlayacak

Psaki, Biden'ın 16 Nisan'da Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi ağırlayacağını açıkladı.

Suga'nın, Biden'ın Beyaz Saray'da kabul edeceği ilk başbakan olacağını dile getiren Psaki, görüşmeye ilişkin detayların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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