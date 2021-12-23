Beyaz Saray: "Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve müttefiklerinin Rusya- Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına yanıt vererek, "Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilime ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Psaki, Putin'in ABD'nin gelecek ay İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmeye hazır olduğuna dair yaptığı açıklamaya değinerek, Biden ve Putin arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını aktardı.

Putin'in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına da değinen Psaki, "Gerçekler, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlığın Rusların askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

(İHA)

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