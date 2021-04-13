Beyaz Saray: Rusya ile ilişkimizde güvenin tesis edilmesi, öngörülebilirlik ve istikrar kadar önemli değil
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Beyaz Saray: Rusya ile ilişkimizde güvenin tesis edilmesi, öngörülebilirlik ve istikrar kadar önemli değil

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Beyaz Saray: Rusya ile ilişkimizde güvenin tesis edilmesi, öngörülebilirlik ve istikrar kadar önemli değil

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki için çabalıyoruz.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki için çabalıyoruz. Güvenin tesis edilmesi, öngörülebilirlik ve istikrar kadar önemli değil." açıklamasında bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılan telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmede, Biden'ın Putin'i üçüncü bir ülkede zirveye davet etmesine ilişkin Psaki, "Rusya ile ilişkimizde bazı zorluklar olmasını bekliyoruz. Zor görüşmeler olabilir, biz buna hazırız ama bizim ana amacımız Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişkimizin olması." ifadesini kullandı.

Rusya ile ayrı düştükleri konular olmasına rağmen ortak çalışma ve çıkar alanları da olabileceğini kaydeden Psaki, zirve konusundaki görüşmelerin henüz erken safhada olduğunu ve detaylar netleşince kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

ABD'nin Ukrayna sınırında gerilimin azaltılması çağrısını Putin'in dinleyip dinlemeyeceğinin sorulması üzerine ise Psaki, "Konu diplomasiyle, doğru ve uygun eylemler için çağrı yapmayı bırakamazsınız." yorumunu bulundu.

Psaki, Rusya'ya Ukrayna konusunda baskıyı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki için çabalıyoruz. Güvenin tesis edilmesi, öngörülebilirlik ve istikrar kadar önemli değil. Çünkü dünyada birçok tehdit kadar fırsat da var. Biden da Rusya ile düşmanca bir ilişkiden ziyade bu fırsatlara odaklanmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik Ukrayna konusunda atacakları adımları değerlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Psaki, bu adımların bazılarının görünür, bazılarının ise görünmez olacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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