Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada

AA, Hakan Çopur - Güncel
 - Güncelleme:
Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Sözcü Psaki, günlük basın brifinginde, petrol fiyatlarındaki artış karşısında Beyaz Saray'ın nasıl tedbirler aldığını değerlendirdi.

Psaki, müttefik ülkelerle görüşmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve bunları tek tek değerlendirdiklerini belirtti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90 doların üzerine çıkmış, fiyatlardaki kısmi yükselişte güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişelerinin etkili olduğu belirtilmişti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Jen Psaki, Petrol, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title