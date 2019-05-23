Beyaz Saray Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı, İran'la gerilimin arttığı bir dönemde Ortadoğu'ya ek asker gönderebileceğini açıkladı.

Amerikan basını, Savunma Bakanlığının Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderilmesine dair bir plan sunacağını iddia etti. Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu'ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA