"Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında Trump'ın sığınağa götürüldüğü" iddia edildi
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"Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında Trump'ın sığınağa götürüldüğü" iddia edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericilerin, cuma gecesi Beyaz Saray önünde toplandığı protestolar esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süreliğine yeraltı sığınağına götürüldüğü iddia edildi.

01.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:49

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericilerin, cuma gecesi Beyaz Saray önünde toplandığı protestolar esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süreliğine yeraltı sığınağına götürüldüğü iddia edildi.

CNN'in, bir Beyaz Saray çalışanı ve güvenlik gücünden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın üst kata çıkarılmadan önce yaklaşık 1 saat sığınakta kaldığı ileri sürüldü.

Güvenlik gücü kaynağı ve konuya vakıf diğer kaynak, CNN'e, protestoların Beyaz Saray çevresine sıçradığı cuma gecesi Trump'ın eşi Melania Trump ve oğulları Barron'un da sığınağa götürüldüğünü söyledi.

İkinci kaynak, "Beyaz Saray'daki durumun 'kırmızıya' yükseltilmesi halinde Başkan Trump'ın ve Melania Trump, Barron Trump ile diğer tüm aile üyelerinin Acil Durum Operasyon Merkezi'ne götürüleceğini" ifade etti.

Trump, ABD Gizli Servisine övgüde bulunmuştu

Trump, cumartesi günü Beyaz Saray önündeki protestoların bitmesi üzerine, güvende olduğunu belirtmiş ve Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gösterilere ilişkin "Daha güvende hissedemezdim" sözleriyle ABD Gizli Servisine övgüde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, cumartesi günü, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma günü toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda "köpeklerle karşılanacaklarını" ve "Gizli Servis görevlilerinin" göstericileri hızlıca dağıtacağını belirtmişti.

ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, başkent Washington'da hafta sonuna da damgasını vurmuştu.

Cumartesi gecesi yaşanan şiddet içerikli eylemlerin ardından pazar günü akşam saatlerinde yine Beyaz Saray çevresinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Floyd için adalet" sloganları ile polis şiddetini protesto etmişti.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle pazar 23.00'dan, pazartesi 06.00'a kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette "acil durum" ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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