Beyaz Saray önündeki göstericiler, çevredeki binalara sloganlar yansıttı - WASHİNGTON
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Beyaz Saray önündeki göstericiler, çevredeki binalara sloganlar yansıttı - WASHİNGTON

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti.

04.06.2020 07:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 07:20

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Göstericiler Beyaz Saray önündeki bazı binalara hazırladıkları ışıklı düzenekle sloganlar yansıttı.

Beyaz Saray önündeki göstericiler, çevredeki binalara sloganlar yansıttı - WASHİNGTON

Kaynak: AA

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