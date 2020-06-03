Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı oldu

konuşan Özmen, "2 yıldır Washington'da öğrenci olarak yaşıyorum.

Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı oldu
03.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:45
konuşan Özmen, "2 yıldır Washington'da öğrenci olarak yaşıyorum. Bir sürü siyahi arkadaşım var neler çektiklerini biliyorum, yakından dinliyorum, öğreniyorum. Ezilenlere destek olmak için geldim. Çok barışcıl bir gösteri var" dedi,

 

 "KORONAVİRÜSTEN ÇEKİNMİYORUM"

George Washington Üniversitesi'nde Yüksek Lisansı yapan genç koronavirüs salgını sırasında eyleme katılmaktan çekinmiyor musunz?' sorusuna ise "Koronavirüsten çekinmiyorum. Koronavirüs ile ilgili bir yorumum yok ben hiçbir zaman çekinmedim" dedi.   "BÜYÜK ÇAPTA POLİS DEPARTMANINA BİR SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Özmen konuya protestolarda yaşanan son gelişmeleri şu sözlerle özetledi: "Bugün Minneasota'da polis departmanında hukuki işlemler başladı. Eyaletin valisi 10 sene geriye dönük çok uzun çaplı bir soruşturma yapacaklarını söyledi. Bir günde alınacak bir sonuç değil fakat önemli bir şey bu. Uzun soluklu bir soruşturma olacak. Fakat devlet ilk defa bu kadar büyük çapta kendi polis departmanına bir soruşturma başlatacak. Bir polis tutuklandı diğer üç polisin de cenaze öncesi tutuklanması bekleniyor" 

 "DÜNYADA HERKES GALATASARAY'I BİLİYOR GÖRENLER TANIYOR" 

Galatasaray formasıyla eyleme katılmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Özmen, "Galatasaray formasıyla katılıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Burada herkesin benim nereden geldiğimi ve ne sebeple burada olduğunu anlamalarını istedim. Dışarıdan da destek alıyorlar. Hiçbir şey söylemeden o mesajı vermek istedim. O yüzden Galatasaray formamı giydim. Dünyada herkes Galatasaray'ı biliyor görenler tanıyor. Galatasaray formasıyla eylemciler hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu. 

- Washington

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Oktay Kaldırım
Magazin Beren Saat İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Ozan Kabak Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:49:01. #1.15#
title