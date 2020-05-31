Beyaz Saray önündeki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi (3) -WASHINGTON
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Beyaz Saray önündeki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi (3) -WASHINGTON

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler Beyaz Saray önünde polisle karşı karşıya geldi.

31.05.2020 05:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 05:57

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler Beyaz Saray önünde polisle karşı karşıya geldi.

Ülke genelindeki Floyd gösterileri devam ederken Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce gösterici gün boyunca polis şiddetini protesto etti.

Lafayatte Park'ın polis tarafından kapatılmasının ardından Beyaz Saray'ın sol tarafındaki bölgede toplanan yüzlerce gösterici, dünkü protestolarına devam etti.

Polisin kalabalığa göz yaşartıcı gaz attığı anlarda bazı göstericiler de ellerindeki su şişelerini polise fırlattılar. Göstericilerden bazıları kurulan barikatı aşarak geniş güvenlik önlemi alan polislerle yüz yüze geldi.

Ellerini havaya kaldırarak "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" sloganları atan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok" sözlerini de sürekli tekrarladı.

Bu esnada göstericilerden bazılarının polise ait 3 aracın üstüne çıktığı, araçların camlarını kırdığı ve araçlara ciddi hasar verdiği anlar kameralara yansıdı.

Gün boyunca yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayan birçok kişi, ABD Başkanı Donald Trump'a "Floyd konusunda" çağrıda bulundu ve adaletin sağlanmasını isteyen mesajlar attı.

Halen devam eden gösterilerin akşam saatlerinde de sürmesi beklenirken, Trump'a destek vermek üzere bazı Cumhuriyetçi grupların da Beyaz Saray çevresinde akşam bir gösteri yapabileceği belirtildi.

Trump, sabah yaptığı açıklamada, sokaklarda şiddete bulaşan eylemcilerin "radikal sol gruplar" olduğunu savunmuş ve kendi taraftarlarının Beyaz Saray etrafında buluşmaları için çağrıda bulunmuştu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray önündeki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi (3) -WASHINGTON

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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