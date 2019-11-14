Beyaz Saray Önünde Karmaşa
Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmeyi protesto amacıyla Beyaz Saray karşısında toplanan göstericilerden bazılarının, Türk büyükelçiliğinde görevli bir personelin etrafını sararak sözlü tacizde bulunduğu bildirildi.
14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47
Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmeyi protesto amacıyla Beyaz Saray karşısında toplanan göstericilerden bazılarının, Türk büyükelçiliğinde görevli bir personelin etrafını sararak sözlü tacizde bulunduğu bildirildi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Beyaz Saray Önünde Karmaşa