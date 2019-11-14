Beyaz Saray Önünde Karmaşa
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Beyaz Saray Önünde Karmaşa

Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmeyi protesto amacıyla Beyaz Saray karşısında toplanan göstericilerden bazılarının, Türk büyükelçiliğinde görevli bir personelin etrafını sararak sözlü tacizde bulunduğu bildirildi.

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

Başkan ile Cumhurbaşkanı arasındaki ikili görüşmeyi protesto amacıyla karşısında toplanan göstericilerden bazılarının, Türk büyükelçiliğinde görevli bir personelin etrafını sararak sözlü tacizde bulunduğu bildirildi



Haber Videosu: Beyaz Saray Önünde Karmaşa
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