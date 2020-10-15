Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
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Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

15.10.2020 01:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 02:09

ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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