Beyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici
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Beyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici

04.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:23
Beyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da yaşananların "tedirgin edici" olduğunu belirterek, bölgedeki ortaklarıyla yakından çalıştıklarını bildirdi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da yaşananların "tedirgin edici" olduğunu belirterek, bölgedeki ortaklarıyla yakından çalıştıklarını bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Myanmar'da, aralarında Association Press (AP) muhabirlerinin de bulunduğu gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin sorulan bir soru üzerine Psaki, "Gazetecilerin ya da muhaliflerin hedef alınması, hem başkan hem de dışişleri bakanımız için büyük bir endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin tutuklanması mevzusunun diplomatik konuşmalarda gündeme geldiğini belirten Psaki, "Myanmar'daki durum, tedirgin edici. Bölgedeki ortaklarımızla yakından çalışıyoruz. Bu durumun kabul edilemez olduğuna yönelik net bir mesaj gönderdiğimiz için, Myanmar'a yaptırım adımları da attık." dedi.

Psaki, gazeteciler konusundaki daha fazla diplomatik konuşma olup olmadığının detayının Dışişleri Bakanlığına sorulabileceğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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